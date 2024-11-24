Президентские выборы в Румынии. Сменился лидер гонки

В Румынии после обработки 83,49% протоколов голосования в первом туре президентских выборов лидирует уже Кэлин Джорджеску с 22,07% голосов, а Марчел Чолаку опустился на второе место с показателем 21,96% голосов.
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