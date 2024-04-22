Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий в отношении подростка в Республике Хакасия

Следственными органами СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия расследуется уголовное дело по факту совершения иных действий сексуального характера в отношении 10-летней жительницы Алтайского района Республики Хакасия (п.
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