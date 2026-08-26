Министр спорта РФ и екатеринбургский митрополит обсудили проведение международных православных игр

МОСКВА, 26 августа, ФедералПресс. Министр спорта России Михаил Дягтерев обсудил с руководством Екатеринбургской митрополии возможность проведения в Свердловской области крупных спортивно-религиозных соревнований.
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