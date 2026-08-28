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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никитин о вратарях ЦСКА: «Мы не хотим назначать первого номера. Играть должен тот, кто заслужил это в здоровой конкуренции»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о вратарской линии клуба. В пятницу ЦСКА в матче Кубка мэра Москвы проиграл минскому « Динамо » со счетом 0:3.

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