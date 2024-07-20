«Воспринимаются американцами как расходный материал»: как НАТО усиливает своё присутствие в Норвегии

В российском МИД заявили о милитаризации северных территорий Норвегии. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, Норвегия наращивает собственные военные приготовления, повышает интенсивность учений с натовскими странами и способствует усилению присутствия альянса в Арктике.
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