ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Темная история. Адвокат Мнацаканов указал на нестыковки в деле Долиной

Темная история. Адвокат Мнацаканов указал на нестыковки в деле Долиной

  Почти год суд рассматривал гражданское дело по иску Ларисы Долиной. Как следует из карточки дела в Хамовническом суде, на днях адвокаты Полины Лурье, купившей у певицы Ларисы Долиной квартиру и оставшейся в итоге, по решению судей, без нее, подали апелляционную жалобу.

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