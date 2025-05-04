Темная история. Адвокат Мнацаканов указал на нестыковки в деле Долиной

Почти год суд рассматривал гражданское дело по иску Ларисы Долиной. Как следует из карточки дела в Хамовническом суде, на днях адвокаты Полины Лурье, купившей у певицы Ларисы Долиной квартиру и оставшейся в итоге, по решению судей, без нее, подали апелляционную жалобу.