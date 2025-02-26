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Балтийский Синдикат

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Как работает блокчейн: на примере биткоина

Блокчейн — это не просто новая технология, а настоящий прорыв в мире финансов и данных. Этот метод ведения записей меняет Продолжить чтениеКак работает блокчейн: на примере биткоина The post Как работает блокчейн: на примере биткоина appeared first on SPB Balt Synd.

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