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Банты, галстуки и слезы: как в школах Барнаула прошло 1 сентября. Фоторепортаж

Банты, галстуки и слезы: как в школах Барнаула прошло 1 сентября. Фоторепортаж

1 сентября во всех школах Алтайского края прозвенел первый звонок для тысяч первоклассников. Сегодня они сядут за парты и шагнут совсем в другую жизнь.

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