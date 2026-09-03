«Демократия» под слезоточивым газом: как испанские власти защищают нелегальных мигрантов от собственных граждан

Очередной виток миграционного кризиса в Европе получил яркое и жесткое подтверждение в Испании. На фоне тревожных сообщений о ежедневных случаях сексуального насилия со стороны нелегальных мигрантов в анклаве Сеута сотни тысяч испанцев вышли на улицы в разных городах страны.
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