«Демократия» под слезоточивым газом: как испанские власти защищают нелегальных мигрантов от собственных граждан

Очередной виток миграционного кризиса в Европе получил яркое и жесткое подтверждение в Испании. На фоне тревожных сообщений о ежедневных случаях сексуального насилия со стороны нелегальных мигрантов в анклаве Сеута сотни тысяч испанцев вышли на улицы в разных городах страны.