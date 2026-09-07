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Число погибших при атаке ВСУ на Севастополь выросло до двух

Число погибших при атаке ВСУ на Севастополь выросло до двух

Валентин Спринчак/ТАСС Количество погибших в результате атаки украинских боевиков на Севастополь увеличилось до двух человек.

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