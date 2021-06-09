В Красноярском крае полицейские, общественники и воспитанники Центра семьи дали старт безопасному лету

Сотрудники зеленогорской полиции и члены Общественного совета при ОМВД России по ЗАТО г. Зеленогорск  поздравили воспитанников Центра семьи с наступлением лета.

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