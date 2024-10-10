Пациент из Северной Осетии удивил своей живучестью врачей в Новосибирске

Редкое осложнение – ложная аневризма аорты – уберегла мужчину от гибели при разрыве главного сосуда. Кардиохирурги успешно провели репротезирование поврежденного участка и спланировали дальнейшее лечение и восстановление сложного пациента.
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