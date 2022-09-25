Сомнолог Дорохова: сон с включенным обогревателем вреден

Спать с включенным обогревателем вредно. Об этом RT рассказала научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Нейробиология сна и бодрствования» Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, биолог-сомнолог Наталья Дорохова.