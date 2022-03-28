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Политолог Марков раскрыл планы НАТО устроить «две волны крови»

Политолог Марков раскрыл планы НАТО устроить «две волны крови»

Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press НАТО свергло легитимное украинское правительство, а теперь собирается до последнего поддерживать противостояние Киева с Москвой, считает директор Института политических исследований Сергей Марков.

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