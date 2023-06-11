Энциклопедия Техники

449 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Меня приписали к татарам, хотя к татарам я не имею никакого отношения. Я мишар. Представитель малой народности. Проис...Великая Булгария ...
  • Анфиса Иванова
    Это что за автор? это что за бредятина Швеция-Швейцария...На крыше поезда раздавал паспорта, а немцы стояли в тамбуре...Зачем советская в...
  • Леонид Ла Рошель
    Ипать, какая глыбина и анализ!!! Когда в СССР появились первые видеомагнитофоны их  меняли на машину, но, мля, в обмо...Стоило только поя...

В России есть компетенции практически во всех направлениях наук о материалах

В России есть компетенции практически во всех направлениях наук о материалах

﻿﻿В России есть экспертиза практически по всем направлениям материаловедения. Разработки в химических источниках питания, микро- и оптоэлектронике – практически новые прикладные решения Алексей Тарасов, заведующий лабораторией новых материалов для солнечной энергетики факультета материаловедения МГУ «Пришло время сосредоточиться на реальных проектах, а не пытаться еще больше усовершенствовать систему», — заявил Алексей Тарасов, заведующий лабораторией новых материалов для солнечной энергетики факультета материаловедения МГУ в открытие Сообщества молодых ученых Москвы, состоявшееся 5 июня в Президиуме Российской академии наук.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх