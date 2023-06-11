В России есть компетенции практически во всех направлениях наук о материалах

﻿﻿В России есть экспертиза практически по всем направлениям материаловедения. Разработки в химических источниках питания, микро- и оптоэлектронике – практически новые прикладные решения Алексей Тарасов, заведующий лабораторией новых материалов для солнечной энергетики факультета материаловедения МГУ «Пришло время сосредоточиться на реальных проектах, а не пытаться еще больше усовершенствовать систему», — заявил Алексей Тарасов, заведующий лабораторией новых материалов для солнечной энергетики факультета материаловедения МГУ в открытие Сообщества молодых ученых Москвы, состоявшееся 5 июня в Президиуме Российской академии наук.