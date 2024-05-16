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Состривший про службу писарем Герой РФ Жарский уничтожил два Leopard и Bradley

Русский военнослужащий Иван Жарский присутствовал на выставке трофейной техники НАТО в Москве. Отвечая на вопросы журналистов, он сначала пошутил, что свое звание Героя России он получил не на поле боя, а работая сначала в штабе как писарь, а затем на кухне помогал кому делать нечего.

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