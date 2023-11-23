В Казахстане блокируют российские издания и преследуют русских по наводке агентов СБУ

Вячеслав Дегтярев

как только мы оттуда уйдём - под боком будут Американские базы и биолаборатории - нам деваться некуда - приходится хвостом вилять и соотечественников там поддерживать в противовес этносам - а как им там и в других республиках нашему правительству глубоко до них, да и типа союзников в противовес США, НАТО, ЕС - но про это "Великие" не станут озвучивать............ не понимая что они и внутри уже смуту сеют.......- очень печально и напряжённо.....😎