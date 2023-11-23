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  • Вячеслав Дегтярев
    как только мы оттуда уйдём - под боком будут Американские базы и биолаборатории - нам деваться некуда - приходится хв...В Казахстане блок...
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В Казахстане блокируют российские издания и преследуют русских по наводке агентов СБУ

В Казахстане блокируют российские издания и преследуют русских по наводке агентов СБУ

Айнур Курманов.   Несмотря на недавнюю поездку Владимира Путина в Астану, во время которой были подписаны новые контракты и экономические соглашения, проявления русофобии и антироссийские выпады в Казахстане никуда не делись и вновь дали о себе знать.

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Комментарии
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Людмила Свириденко
Зато президенты-то как трогательно дружат)))))))
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2 час.
виктор климахин
да все   они   двуликие    только  понимают   когда  их  пиздиют    после  этого   послушны  и   преданные    одним   словом    продажные   шакалы
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1 час.
Вячеслав Дегтярев
как только мы оттуда уйдём - под боком будут Американские базы и биолаборатории - нам деваться некуда - приходится хвостом вилять и соотечественников там поддерживать в противовес этносам - а как им там и в других республиках нашему правительству глубоко до них, да и типа союзников в противовес США, НАТО, ЕС - но про это &quot;Великие&quot; не станут озвучивать............ не понимая что они и внутри уже смуту сеют.......- очень печально и напряжённо.....😎
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1 мин.

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