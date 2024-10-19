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"Кровавая война": немецкий генерал набросился на Бербок в Бундестаге. Что произошло?

"Кровавая война": немецкий генерал набросился на Бербок в Бундестаге. Что произошло?

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ 25,4K прочтений Сегодня Генерал Бундесвера в отставке и депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Йоахим Вундрак публично раскритиковал главу МИД Германии Анналену Бербок за агрессивную риторику в адрес России во время своего выступления Бундестаге.

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Комментарии
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Лев Добрый
Бербок имеет древнейшую профессию, вот бы и занималась любимым дело молодости!😎😜👈👍
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18 час.
САША ЛЕПАЕВ
ПРОСТО СКАЗАТЬ КУРИЦА. соображения никакого нет и никогда в ее жизни не будет.
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16 час.
ХА
Харченко Александр
А как, и кто её выбирал, там что, всё такие?
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5 час.

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