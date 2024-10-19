Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ 25,4K прочтений Сегодня Генерал Бундесвера в отставке и депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Йоахим Вундрак публично раскритиковал главу МИД Германии Анналену Бербок за агрессивную риторику в адрес России во время своего выступления Бундестаге.