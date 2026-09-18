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Ирина Шейк: от картошки в огороде до уверенной в себе королевы подиума после 40

Ирина Шейк: от картошки в огороде до уверенной в себе королевы подиума после 40

Когда Ирина Шейк позирует в шикарном костюме Dolce & Gabbana с галстуком, в роскошном красном платье Givenchy или сверкает украшениями Cartier на обложках Vogue Arabia, сложно представить, что когда-то она даже не знала, что такое мир моды.

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