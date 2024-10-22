Жителей Актау учили управлять семейным бюджетом

В рамках государственного социального заказа отдела внутренней политики и развития языков города Актау, при поддержке «Центра поддержки гражданских инициатив» и Общественного фонда «Риза-Ана», состоялась встреча с экономистом по финансовой грамотности и депутатом Мажилиса Даулетом Мукаевым, сообщает пресс-служба акимата города.