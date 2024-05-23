В Израиле опубликовали кадры похищения ХАМАС девушек-военных с базы 7 октября

Израильская организация, занимающаяся поддержкой семей заложников, похищенных в сектор Газа 7 октября, в среду, 22 мая, опубликовала трехминутное видео с кадрами, на которых боевики из радикального палестинского движения ХАМАС увозят в палестинский анклав изувеченных израильских девушек-военнослужащих, которые были наблюдательницами на военной базе в поселке Нахаль Оз.