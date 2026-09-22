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Организаторы концерта Канье Уэста пообещали вернуть деньги за билеты

Организаторы концерта Канье Уэста пообещали вернуть деньги за билеты

Агентство, организующее концерт американского рэпера Канье Уэста, заявило, что вернет деньги в случае отмены выступления в Петербурге.

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