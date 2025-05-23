На разрыв: почему мужчины чаще умирают от несчастной любви

Мужчины сильнее переживают личные драмы, чем женщины. Зарубежные ученые обратили внимание на то, что представители сильного пола чаще умирают от так называемого синдрома разбитого сердца (кардиомиопатия такоцубо).
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