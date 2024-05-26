Как рынок NFT Solana превзошел уникальные токены Ethereum в мае?

Solana (SOL) снова превзошла экосистему Ethereum (ETH), в части отраслевого лидерства по NFT. Согласно данным Coin98 , первое место среди блокчейнов по количеству созданных NFT в мае было создано с помощью смарт-контрактов Solana.
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