Математики придумали более простой способ умножения матриц — он может стать основой прорыва в ИИВ основе искусственного интеллекта лежит матричное исчисление, которое только что пережило самый большой подъем более чем за десятилетие.
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