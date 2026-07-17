Андеграундный Нью-Йорк 70-х на снимках фотографа Дэвида Годлиса

Американский фотограф Дэвид Годлис (David Godlis) начал фотографировать в начале 70-х. Днем он искал интересные кадры на улицах Нью-Йорка, а ночью фотографировал в культовом клубе «CBGB», который называют колыбелью андеграундного рок-н-ролла и панк-рока.