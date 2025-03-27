Имущество доставившего бомбу для экс-подполковника СБУ курьера арестовали в Москве

В Москве суд арестовал имущество курьера, доставившего бомбу для Прозорова В Москве суд арестовал имущество курьера Ивана Паскаря (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который доставил бомбу для совершения взрыва автомобиля бывшего подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова.