ДРЕВНЕЙШИЕ СЛАВЯНСКИЕ ПРАКТИКИ ДЛЯ ДОЛГОЖИТЕЛЬСТВА

— Я всегда говорю серьезно, поэтому слушай и запоминай: в тридцатых годах Бухарин как-то спросил академика Павлова, как надо расценивать смерть человека в 70-летнем возрасте? И тот ему ответил, что если человек уходит из жизни в семьдесят, то это надо рассматривать как смерть младенца.
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