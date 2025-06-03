Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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ДРЕВНЕЙШИЕ СЛАВЯНСКИЕ ПРАКТИКИ ДЛЯ ДОЛГОЖИТЕЛЬСТВА

ДРЕВНЕЙШИЕ СЛАВЯНСКИЕ ПРАКТИКИ ДЛЯ ДОЛГОЖИТЕЛЬСТВА

— Я всегда говорю серьезно, поэтому слушай и запоминай: в тридцатых годах Бухарин как-то спросил академика Павлова, как надо расценивать смерть человека в 70-летнем возрасте? И тот ему ответил, что если человек уходит из жизни в семьдесят, то это надо рассматривать как смерть младенца.

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Александр Николаевич
Век живи- век учись...
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