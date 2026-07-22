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В США пришли к неожиданному выводу о России

В США пришли к неожиданному выводу о России

Что бы не делал Запад, Россия не уступит. Об этом в статье для The New York Times (NYT) заявила директор Евразийской программы по нераспространению ядерного оружия в Центре исследований нераспространения им.

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Комментарии
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Татьяна Ускова
с внутренним взрывом у них полнейший облом! пусть даже и не мечтают... клятые европейцы.
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1 м.
В
Владимир
Пиндосы никогда не были нам лояльны! О дружбе тут и говорить не чего! Для них главное срубить побольше &quot;зелени&quot; !!! Вот поэтому Михаил Задорнов всегда говорил о них &quot; Ну тупые!!!&quot; От духа анкориджа остался неприятный запах!
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1 м.
Вадим Лебедев
Да, но многим они мозги на свой лад настроили и предателей вырастили.  Про Украину... вообще &quot;молчу&quot;.
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1 м.