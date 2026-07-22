В США пришли к неожиданному выводу о России

с внутренним взрывом у них полнейший облом! пусть даже и не мечтают... клятые европейцы.

В

Владимир

Пиндосы никогда не были нам лояльны! О дружбе тут и говорить не чего! Для них главное срубить побольше "зелени" !!! Вот поэтому Михаил Задорнов всегда говорил о них " Ну тупые!!!" От духа анкориджа остался неприятный запах!