Нечаев выразил уверенность в победе России в специальной военной операции

Россия обязательно одержит победу в специальной военной операции, для этого депутатам и дальше предстоит большая работа, заявил руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев на встрече Президента РФ Владимира Путина с депутатами Госдумы восьмого созыва.