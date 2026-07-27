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Нечаев выразил уверенность в победе России в специальной военной операции

Нечаев выразил уверенность в победе России в специальной военной операции

Россия обязательно одержит победу в специальной военной операции, для этого депутатам и дальше предстоит большая работа, заявил руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев на встрече Президента РФ Владимира Путина с депутатами Госдумы восьмого созыва.

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