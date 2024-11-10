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Археологи в Мексике обнаружили сеть тоннелей, служившую порталом в мир мертвых индейцев

Археологи в Мексике обнаружили сеть тоннелей, служившую порталом в мир мертвых индейцев

Археологи Национального института антропологии (НИА) Мексики сделали значительное открытие, обнаружив сеть тоннелей, которые, по их мнению, служили порталом в мир мертвых для древней цивилизации сапотеков.

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