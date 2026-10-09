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ГТРК Татарстан

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Хоккеистки из Татарстана заняли третье место на турнире «Хрустальная тиара»

Женская команда из Татарстана завоевала бронзовые медали межрегионального турнира по хоккею «Хрустальная тиара», который завершился 2 октября в Кирово-Чепецке Кировской области.

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