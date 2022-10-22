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В ЛНР задержали жителя Лисичанска, передававшего СБУ данные о Народной Милиции республики

В ЛНР задержали жителя Лисичанска, передававшего СБУ данные о Народной Милиции республики

Силовым ведомствам Луганской Народной Республики удалось выявить и взять под стражу гражданина, проживавшего на территории Лисичанска, который занимался осведомлением СБУ о том, где находятся и куда движутся солдаты Народной Милиции республики.

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