В ЛНР задержали жителя Лисичанска, передававшего СБУ данные о Народной Милиции республики

Силовым ведомствам Луганской Народной Республики удалось выявить и взять под стражу гражданина, проживавшего на территории Лисичанска, который занимался осведомлением СБУ о том, где находятся и куда движутся солдаты Народной Милиции республики.
Силовым ведомствам Луганской Народной Республики удалось выявить и взять под стражу гражданина, проживавшего на территории Лисичанска, который занимался осведомлением СБУ о том, где находятся и куда движутся солдаты Народной Милиции республики.
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