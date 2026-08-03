В 2025 году США увеличили закупки российского обогащённого урана несмотря на действующий запрет с исключениями

В 2025 году доля российского обогащённого урана в закупках услуг по обогащению для американских атомных электростанций достигла почти 26%, несмотря на действующий запрет импорта с возможностью выдачи исключений.
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