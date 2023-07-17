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Мексика выиграла Кубок КОНКАКАФ, две из трех ставок раздела «Ставки» на Sports.ru сыграли

Сборная Мексики выиграла Кубок КОНКАКАФ, обыграв Панаму (1:0). Раздел «Ставки» на Sports.ru предложил три ставки на финал, две из которых сыграли Исходя из статистики Мексика часто забивает Панаме во вторых таймах.

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