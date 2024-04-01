Пристав арестовал счета и активы на 100 трлн руб. по делу об изъятии «Макфы»

Судебный пристав в рамках иска Генпрокуратуры об изъятии имущества крупного российского производителя макарон «Макфа» арестовал счета и активы родственников экс-депутата Государственной думы Вадима Белоусова и объявленного в розыск экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича на 100 трлн рублей.