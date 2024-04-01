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Пристав арестовал счета и активы на 100 трлн руб. по делу об изъятии «Макфы»

Пристав арестовал счета и активы на 100 трлн руб. по делу об изъятии «Макфы»

Судебный пристав в рамках иска Генпрокуратуры об изъятии имущества крупного российского производителя макарон «Макфа» арестовал счета и активы родственников экс-депутата Государственной думы Вадима Белоусова и объявленного в розыск экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича на 100 трлн рублей.

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Комментарии
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VV
Vladimir Vlasov
Первое апреля ни кому не верь.
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