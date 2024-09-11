Дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис начались на канале ABC

Оппоненты пожали друг другу руки Дебаты кандидата в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональда Трампа с баллотирующейся на пост американского лидера от демократов Камалой Харрис начались на канале ABC.
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