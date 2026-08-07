«Пару сотен ракет в год»: как США и Украина собрались решать проблему ПВО на фоне дефицита Patriot

США и Украина модернизируют С-300 из-за истощения Patriot.Отставной полковник американской армии Роберт Гамильтон в эфире PBS News сообщил о совместных американо-украинских усилиях по модернизации ракет С-300.
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