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Царьград

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«Пару сотен ракет в год»: как США и Украина собрались решать проблему ПВО на фоне дефицита Patriot

«Пару сотен ракет в год»: как США и Украина собрались решать проблему ПВО на фоне дефицита Patriot

США и Украина модернизируют С-300 из-за истощения Patriot.Отставной полковник американской армии Роберт Гамильтон в эфире PBS News сообщил о совместных американо-украинских усилиях по модернизации ракет С-300.

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