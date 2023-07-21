Во Владимирской области за год на треть уменьшилось число изнасилований

Но уличная преступность снижается не так стремительно, как в столице.Пресс-служба УМВД России по Владимирской области сообщает, что в первом полугодии 2023 года общее количество зарегистрированных преступлений в регионе незначительно возросло (на 0.
Но уличная преступность снижается не так стремительно, как в столице.Пресс-служба УМВД России по Владимирской области сообщает, что в первом полугодии 2023 года общее количество зарегистрированных преступлений в регионе незначительно возросло (на 0.
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