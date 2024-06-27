Уролог Фирсова рассказала о симптомах и профилактике мочекаменной болезни

Эксперт рассказа о том, что камни в почках – следствие нарушения в организме обмена веществ.По словам уролога-онколога сети "Клиники Фомина" Дарьи Фирсовой, мочекаменная болезнь наряду с атеросклерозом, ожирением, сахарным диабетом и подагрой относятся к "болезням благополучия".