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Царьград

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Уролог Фирсова рассказала о симптомах и профилактике мочекаменной болезни

Уролог Фирсова рассказала о симптомах и профилактике мочекаменной болезни

Эксперт рассказа о том, что камни в почках – следствие нарушения в организме обмена веществ.По словам уролога-онколога сети "Клиники Фомина" Дарьи Фирсовой, мочекаменная болезнь наряду с атеросклерозом, ожирением, сахарным диабетом и подагрой относятся к "болезням благополучия".

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