В мотострелковом соединении ЦВО в Свердловской области прошла тренировка с подразделением антитеррора

Тренировка проводилась с использованием штатного стрелкового вооружения, гранатомётов РПГ-7В, 7,62-мм пехотных пулемётов Калашникова (ПКП) «Печенег», ВСС «Винторез» и привлечением бронированной техники.
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