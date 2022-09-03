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В мотострелковом соединении ЦВО в Свердловской области прошла тренировка с подразделением антитеррора

В мотострелковом соединении ЦВО в Свердловской области прошла тренировка с подразделением антитеррора

Тренировка проводилась с использованием штатного стрелкового вооружения, гранатомётов РПГ-7В, 7,62-мм пехотных пулемётов Калашникова (ПКП) «Печенег», ВСС «Винторез» и привлечением бронированной техники.

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