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Царьград

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Туристка из России резко высказалась об отдыхе в Абхазии

Туристка из России резко высказалась об отдыхе в Абхазии

Со слов женщины, страна-соседка не подойдёт для любителей культурного отдыха.Недавно вернувшаяся из отпуска в Абхазии жительница России по имени Ольга поделилась своими впечатлениями о поездке.

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