Синнер о матче с Медведевым: «Могу гордиться тем, что нашел решения после первого сета. Это придает мне уверенности на следующий сезон»

20-летний Янник Синнер, вчера на итоговом турнире ATP не реализовавший два матчбола и уступивший Даниилу Медведеву (0:6, 7:6, 6:7), подвел итоги своего сезона и выступления на ATP Finals.
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