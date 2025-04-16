Снег, метели и сильный ветер. Штормовое предупреждение объявили на 17 и 18 апреля на Алтае

Синоптики прогнозируют появление временного снежного покрова В Алтайском крае днем 17 апреля и ночью 18 апреля ожидается усиление ветра до 25 м/с, осадки в виде дождя и снега, местами метели и гололедные явления, сообщает региональный Гидрометцентр.