AdIndex City Conference 2024: как это было

В 2024 году ежегодная AdIndex City Conference, организованная командой AdIndex, была разделена на пять одновременных потоков, в течение которых рекламщики и маркетологи провели анализ индустрии, поделились актуальной статистикой и разобрали успешные маркетинговые стратегии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии