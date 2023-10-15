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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тарханов считает, что сборная России могла бы выйти на Евро-2024: «Уже сейчас команда способна показывать неплохой уровень»

Тарханов считает, что сборная России могла бы выйти на Евро-2024: «Уже сейчас команда способна показывать неплохой уровень»

– Правильно, что в сборную вызываются игроки не старше тридцати лет. Эта команда строится на перспективу.

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