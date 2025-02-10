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Львятам в заповеднике включили «Король лев» и записали реакцию зверей на видео

Львятам в заповеднике включили «Король лев» и записали реакцию зверей на видео

Каково это – смотреть фильм о себе, если ты гроза всего живого на целом континенте? Два львенка из Танзании стали главными героями трогательного видео, в котором они с замиранием сердца смотрят знаменитый диснеевский мультфильм «Король Лев».

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