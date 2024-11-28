Сигнал всему миру: в промышленном секторе Китая зафиксировано значительное падение прибыли

Будни мужчин. Все что нам интересно

Крупные промышленные компании Китая сообщили о значительном падении прибыли. Основные показатели просели на 10% в годовом исчислении в ноябре, при этом сильнее всего пострадали сектор недвижимости и розничная торговля.