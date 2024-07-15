Театр абсурда
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Театр абсурда

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Подробности покушения на Трампа

Подробности покушения на Трампа

За секунду до выстрела Дональд повернул голову немного вправо и это спасло ему жизньАнализ видео с митинга Трампа раскрывает важные детали хронометража: у офицеров полиции было целых 2 минуты, чтобы отреагировать, когда стрелок, Томас Крукс, занял позицию до того, как прозвучал первый выстрел.

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