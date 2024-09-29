Как ХАМАС уничтожил лучшие танки в мире: танки Израиля "Меркава-4"

Плюнуть некуда, кругом лучшие танки в мире, у жидов, у таксы Британии, у пиндосранцев США и даже у фрицев Германии, но все эти танки горят, как пионерский костёр!👍😜👈

Александр Пятнистый

ну это было еще с 1943 года. Тигр и Пантера тоже были самыми лучшими и самыми-самыми...Но ИС-2, Т-34-85 и ИСУ-152 (Зверобой) оказались много лучше. Да Отто фонович Бисмарк говорил, что "На ваш велкиолепный план русские придумают такую глупость, что от плана ни хрена не останется". Да и Хамас сами евреи взрастили, но, думаю, что и мы руку приложили...больно инструкция напоминает то, как воевали наши деды в 1943.